Сегодня первая партия обетонированных труб волгоградского производства отправлена из города Волжского в Финляндию для проекта "Северный поток-2", передает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы региона, на заводе "Трубопроводные покрытия и технологии" для международного проекта "Северный поток-2" уже обетонировано 12 км труб диаметром почти 1,2 метра: они покрыты утяжеляющим слоем толщиной шесть сантиметров. Всего на предприятии подготовят для газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря, более 200 километров утяжеленных труб большого диаметра.

Новая линия позволит транспортировать голубое топливо из России по экономически целесообразному маршруту. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го. Его общая протяженность составит 1200 км, он пересечет экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании, Германии. Реализация проекта позволит удовлетворить растущий спрос европейских потребителей и увеличить объем поставок на 55 миллиардов кубометров газа в год.



