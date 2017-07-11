Законодатели о проверке Волгоградского НЭТа: финансирование госучреждения должно быть прозрачным и справедливым

Шокирующие результаты аудиторской проверки деятельности Волгоградского Нового экспериментального театра вызвали беспокойство у законодателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные издания, депутаты Государственной думы от Волгоградской области прокомментировали итоги заседания коллегии КСП региона, на котором вчера были утверждены результаты проверки.

Парламентарий Татьяна Цыбизова, как передает ИА «РИАЦ», отметила, что администрация Волгоградской области, являясь учредителем театра, вправе понимать, как расходуются бюджетные деньги. "Я, конечно, тоже слежу за событиями, и читала и в социальных сетях, и в газетах. Кто-то сознательно раздувает скандал на этой почве. Думаю, тут надо развести две темы – тема творчества, таланта, гонораров, и второе – это тема расходования казенных средств", - считает Татьяна Цыбизова.

Для депутата Госдумы Владимира Плотникова выявленные многочисленные финансовые нарушения в работе учреждения культуры стали неожиданностью. Его слова цитирует издание «Волга-Медиа». «Конечно, надо до конца разобраться и сделать соответствующие выводы. Нарушения в государственном учреждении на таком уровне просто недопустимы, – отметил Плотников.

Председатель комитетa Волгоградской областной думы по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Александр Осипов акцентировал внимание на персональной ответственности за выявленные в театре нарушения. «Каждый факт требует отдельного изучения. Но отвечать за незаконные траты придется. Внутри коллектива театра сейчас существует конфликт. С одной стороны, это те, кто необоснованно получал зарплаты от 150 тысяч рублей и выше, с другой, те, кому платили до 20 тысяч. Естественно, этот конфликт не может нас не волновать, потому что есть попытки «элиты» дестабилизировать ситуацию и не дать возможность театру существовать. На ближайшем заседании профильного комитета областной думы мы детально рассмотрим этот вопрос. Пригласим и аудиторов, и чиновников комитета культуры областной администрации и разберем, каким образом и когда стала возможной такая ситуация, горькие плоды которой мы пожинаем сегодня», - заключил депутат, сообщает пресс-служба облдумы.

Напомним, накануне коллегия КСП Волгоградской области утвердила постановление об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ГБУК «Волгоградский Новый экспериментальный театр» за 2015-2016 годы и за истекший период 2017 года. Аудиторы выявили массу нарушений, свидетельствующих о завышенных суммах бюджетного финансирования учреждения, сомнительных сделках, имеющих признаки коррупционности, которые заключались без проведения конкурсных процедур. Особое внимание ревизоры уделили вопросу авторских выплат худруку театра Отару Джангишерашвили. Например, по мнению аудитора Виктора Подгайнова, контракт, который был заключен с руководителем театра при бывшем председателе комитета культуры Волгоградской области Викторе Гепфнере, предполагающий выплату до 2025 года худруку более 30 миллионов рублей за постановки спектаклей, мог поставить государственное учреждение на грань финансовой несостоятельности. Материалы проверки КСП будут направлены в различные структуры, в том числе и в правоохранительные – в прокуратуру, в Волгоградское УФАС, в комитет финансов Волгоградской области.



