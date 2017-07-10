"Высота 102 ТВ": Испытание аттестацией прошли не все артисты Волгоградской областной филармонии







Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской областной филармонии озвучили итоги аттестации артистов. «Экспериментальная» бухгалтерия: аудиторы подвели итоги громкой финансовой проверки Волгоградского НЭТа. «А нам все равно»: волгоградские автолюбители отказываются уступать общественному транспорту выделенные полосы. Для порядка на дорогах: десятки новых камер по фото- видеофиксации нарушений ПДД устанавливают на дорогах Волгоградской области. «На белом «Мерседесе»: полицейские задержали дерзкого похитителя бензина с автозаправок.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.