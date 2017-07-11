Сегодня, спустя 2 месяца и неделю после обращения в офис «Волна», что на улице Советской, 7, жительнице Волгограда, дважды оплатившей проезд в скоростном трамвае, вернули деньги. Зачисление на электронную карту «Волна», как сообщила ИА «Высота 102» пенсионерка, состоялось в ее присутствии. На вопрос – почему только 23 рубля, ведь переплаты за проезд было больше, оператор-кассир офиса ответил, что надо писать заявление по каждому подобному случаю, только тогда можно получить деньги «в полном объеме». Однако, по словам волгоградки, она напомнила сотрудникам офиса, что ей обещали проанализировать все ее поездки в двухнедельный, максимум, в трехнедельный срок, чтобы выявить ошибки.

В ответ на это один из сотрудников офиса стал искать деньги в электронной базе, однако чем закончатся поиски – неизвестно, так как посетительница покинула офис из-за отсутствия времени.

Кроме того, она попыталась выяснить, почему так долго длилось данное разбирательство. Выяснилось, что искали того, «кто будет возвращать деньги пассажирам» и нашли: это центр управления пассажирских перевозок. В результате пенсионерка извинилась за предоставленные сотрудникам «Волны» неудобства и заявила редакции, что готова уже в ближайшее время отказаться от такого способа оплаты за проезд, так как «здоровье и нервы дороже».

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации в материале