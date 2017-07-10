В Волгоградской области ищут убийц новорожденной девочки

Следственные органы просят оказать содействие в поиске подозреваемых в убийстве новорожденной девочки и установлении ее родителей. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по Волгоградской области, тело ребенка в полиэтиленовом пакете было обнаружено в Волжском 18 июня этого года у дома 95 по улице Мира. Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, ребенок родился доношенным и живым, а спустя непродолжительное время скончался от черепно-мозговой травмы. Уголовное дело возбуждено по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Первоначальные следственные действия и розыскные мероприятия положительных результатов не дали. Следователи обращаются ко всем жителям Волгограда и Волгоградской области с просьбой сообщить в правоохранительные органы информацию о женщинах, которые на позднем сроке беременности внезапно сменили место своего жительства, либо сообщили о прерывании беременности или о рождении мертвого плода. Указанные сведения вы можете сообщить по телефонам:(8443) 41-56-56 или "02", а также 8-937-724-21-03. Анонимность гарантируется.



