Волгоградское МУП «Метроэлектротранс» оформило 600-миллионный кредит





Теперь имущество муниципального предприятия перейдет в залог волгоградскому банку «Возрождение» до полной расплаты по долговым обязательствам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, таковы условия предоставления кредита. Банк "Возрождение" стал единственным участником электронного аукциона на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных средств «Метроэлектротрансу» и именно с ним планируется заключить контракт. Так, банк откроет муниципальному предприятию невозобновляемую кредитную линию сроком на 1 год с лимитом выдаче в четверть миллиарда рублей на реализацию проекта "Повышение эффективности обслуживания населения экологически чистым электрическим общественным транспортом по социально ориентированным тарифам". Еще 344 миллиона рублей будет предоставлено «Метроэлектротрансу» в качестве возобновляемой кредитной линии сроком на 2 года «на осуществление уставной деятельности, пополнение оборотных средств (для осуществления основной хозяйственной деятельности, в целях исполнения обязательств по выплате заработной платы работникам, оплате налогов в бюджеты всех уровней, погашению задолженности за энергоресурсы). Плата за пользование кредитными ресурсами составит почти 153 миллиона рублей.



