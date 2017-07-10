Волжский увеличил муниципальный долг

Мэрия Волжского оформила три кредита на 300 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, администрация города открыла две кредитные линии сроком до двух лет на общую сумму в 100 миллионов рублей и одну – на срок до года на такую же сумму. Администрация города заплатит за пользование кредитами около 42 миллионов рублей. Это – почти на 15 миллионов меньше, чем было предусмотрено начальной ценой контрактов. Победителем всех трех аукционов признан Сбербанк. Кредитные средства необходимы администрации города для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

Напомним, последний кредит мэрия Волжского оформляла в марте этого года. Тогда для погашения долговых обязательств бюджету требовалось 200 миллионов рублей. Совокупный долг города на начало апреля составлял 973 миллиона рублей. Таким образом, с учетом новых кредитных обязательств он перевалил за миллиард.



