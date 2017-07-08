Двое волгоградских полицейских получили красные дипломы Академии управления МВД России

Начальник УВД Волжского Павел Гищенко и заместитель начальника УСБ ГУВД по Волгоградской области Дмитрий Возжаев с отличием окончили Академию управления МВД России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт МВД РФ, торжественное вручение дипломов выпускникам Академии управления МВД России состоялось сегодня в Зале Славы Центрального Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой поздравил собравшихся со знаменательным событием. Александр Горовой отметил, что сегодня для министерства важный день - пополнение рядов руководителей, имеющих практический опыт управленческой работы. Первый заместитель министра обратил внимание офицеров на необходимость нового подхода в формировании современного облика полиции, постоянного повышения уровня своих знаний и обучения личного состава. Руководство ведомства уверено, что полученные навыки будут направлены на успешное выполнение задач по обеспечению внутренней безопасности государства и его граждан. К слову, в Академии обучались 325 сотрудников полиции из 76 регионов России. Приятно, отметили в главке, что среди 12 краснодипломников – и наши волгоградцы. Академия управления МВД России – это школа повышения уровня профессиональной подготовки руководителей органов внутренних дел. За время своего существования ведущее образовательное учреждение системы МВД России подготовило более 60 тысяч руководителей органов внутренних дел по различным направлениям деятельности.