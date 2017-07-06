Общественный совет при комитете культуры Волгоградской области рекомендовал кандидатуру на должность директора музея «Россия – моя история». Как сообщает ИА «Высота 102», большинство голосов было отдано за Сергея Мордвинова, заместителя директора музея-заповедника «Сталинградская битва» по научно-музейной и образовательной деятельности. Сам он также входит в состав общественного совета.

Сергей Мордвинов в 2001 году закончил МГУ имени Ломоносова по специальности "История". В должности замдиректора музея-заповедника "Сталинградская битва" работает с марта 2013 года. Является кандидатом исторических наук. Подготовил ряд исследовательских работ, в том числе, по теме патриотической деятельности православного духовенства и верующих Нижней Волги во время Великой Отечественной войны.

Напомним, новый музей, который строится в пойме реки Царица в районе Центральной набережной Волгограда, планируют открыть в ноябре. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет 75%. В здании разместятся музейные площади в объеме 7600 квадратных метров. Высота помещения - 12 метров, - что позволит установить купольную и панорамную конструкции для создания масштабных видеопроекций. Одновременно музей сможет принять до 600 человек. Исторический парк в Волгограде «Россия — моя история» будет состоять из 42 исторических периодов, скомпонованных в 4 экспозиции. Такие, как «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — моя история. 1945-2017». Это материалы, посвященные крупным историческим явлениям, интересным фактам истории края, выдающимся личностям.