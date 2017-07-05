Читатели обвинили спортивное издание «Р-Спорт» в русофобии





"Свободная пресса", 4 июля 2017 года.

Огульная критика российских достижений ведется за государственный счет

На онлайн-платформе Change.org набирает популярность петиция, составленная возмущенными читателями против руководства «Р-Спорт». Авторы документа просят исключить из штата спортивного издания журналистов, разжигающих на его страницах русофобские настроения. Поводом явилось интервью, взятое «Р-Спорт» у рэпера Гуфа, где музыкант называет российский спорт безнадежным.

Внимание широкой общественности к интервью Гуфа в «Р-Спорт» привлек известный публицист Егор Холмогоров. Он возмутился тем, что крупное спортивное издание позволяет себе брать комментарии о российском спорте у непрофильной персоны, а именно, у рэпера. Так, Холмогоров в своем посте на Facebook приводит матерный отрывок из речи Гуфа, где тот вспоминает, как однажды на него напала толпа «скинов».

Впрочем, еще больше публициста покоробил тот факт, что материал начинается с формулировки о том, что российский спорт безнадежен. По ходу интервью музыкант действительно позволяет себе весьма тенденциозные оценки даже тех сфер, где российские спортсмены традиционно проявляют себя хорошо. Так, Гуф критикует, в том числе, и отечественных хоккеистов: «Глядя правде в глаза, скажу, что у нас не WOW со спортом, даже с тем же хоккеем». Стоит отметить, что на прошедшем чемпионате мира хоккейная сборная России вышла в полуфинал, где играла с сильнейшим противником — канадцами, а лучшим бомбардиром турнира был признан россиянин Артемий Панарин.

Егор Холмогоров подчеркивает, что издание «Р-Спорт» существует на деньги из бюджета и входит в государственный холдинг «Россия сегодня», а потому безосновательная критика российского спорта с его страниц выглядит как минимум странно. «Какого хрена вы тут вообще делаете на госденьги? Давайте вы свалите и наймем тех, кто с дрожью следил за тем, как наши на Олимпиаде в уполовиненном составе вырывали в бою награду за наградой», — пишет публицист.

Как выяснилось, не у одного Егора Холмогорова вызывает раздражение редакционная политика «Р-Спорт». Через несколько дней после публикации интервью Гуфа на международной платформе Change.org появилась петиция на имя руководителей холдинга «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян с требованием исключить из штата «Р-Спорт» сотрудников, разделяющих русофобские и антипатриотические настроения. Среди адресатов петиции указаны вице-премьер правительства по вопросам спорта Виталий Мутко, а также профильные депутаты Госдумы, в том числе Михаил Дегтярев и Вячеслав Фетисов, министр связи Николай Никифоров и глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Авторы петиции отмечают, что спортивная пресса, существующая на деньги налогоплательщиков, обязана обслуживать потребности своих читателей. В случае спортивного издания речь идет про объективную информацию о российском спорте и материалы о достижениях спортсменов. «Пятая колонна» в лице главного редактора «Р-Спорт» Василия Конова, проводит информационную политику, отличную от ожидаемой читателями и главным бенефициаром проекта, российским государством", — заявили авторы петиции. На текущий момент количество подписавшихся под документом людей стремительно увеличивается.



