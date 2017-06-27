Жители Волгоградской области не доложили более миллиарда рублей в копилку фонда капремонта





С момента реализации программы капремонта жители Волгоградской области заплатили взносов на 3,7 миллиарда рублей. При этом с октября 2014 года по июнь 2017 года начислено было больше – 4,8 миллиарда рублей. То есть «недостача» составила около 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Волгоградской области». Между тем, только за период с декабря 2016 по июнь 2017 года жителям региона были предъявлены счета на оплату взносов на сумму почти в 1 миллиард рублей. Но плачено было около 900 миллионов рублей или 88%. К слову, в некоторых сельских поселениях Волгоградской области за все время действия программы процент оплаты замер на отметке «ноль».



