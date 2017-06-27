



Первыми абитуриентами, пришедшими в ВолгГТУ и заявившими о своем желании учиться именно в Волгоградском опорном техуниверситете, стали отличники, медалисты, победители олимпиад, и, что особенно важно, представители династий политехников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВолгГТУ, по традиции с абитуриентами встретились ректор университета, академик РАН Владимир Лысак, а также проректоры, деканы факультетов.





Так, Николай Алдонкин, выпускник 81-й школы, подал документы на факультет технологии конструкционных материалов. На вопрос приемной комиссии, почему абитуриент выбрал именно ФТКМ, Николай ответил, что решил пойти по стопам своего деда – Геннадия Николаевича Соколова, который и сейчас занимается металловедением, сваркой и другими научными направлениями.

Династию потомственных политехников мечтает продолжить и Кристина Драпак, выпускница школы № 36 Волгограда. Подавать документы в вуз она пришла со своим дедушкой – Владимиром Арсеньевичем Драпаком, выпускником политеха. Кстати, и отец Кристины тоже учился в техуниверситете. Кроме волгоградцев, были выпускники школ из районов области, в частности, Калачевского, Среднеахтубинского, Палласовского и других.





Побеседовав с абитуриентами, руководитель вуза предупредил их, что учиться в политехе нелегко, однако полученное здесь образование станет надежной платформой для достижения успешной карьеры. Он вручил потенциальным политехникам памятные подарки и сувениры с символикой вуза, а абитуриентам, участвовавшим в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» ВолгГТУ – еще и сертификаты, подтверждающие право на дополнительные баллы при поступлении.

В настоящее время идет набор абитуриентов и в филиалах опорного вуза: так, в Волжском политехническом и Камышинском технологическом институтах наибольший интерес проявляется к таким направлениям, как программная инженерия, информатика и вычислительная техника, химическая технология, электроэнергетика и экономика – в основном как вторая профессия.

Абитуриенты Института архитектуры и строительства, с которыми встречался президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Новаков, выбирают такие направления, как водоснабжение и водоотведение, техносферная безопасность, морские нефтегазовые сооружения.

Как подчеркнули в старейшем вузе региона, который в статусе опорного еще очень молод, - многие из выбранных абитуриентами будущих профессий востребованы не только в Волгоградской области, но и за его пределами. А своим успешным стартом политех, как и в прошлые годы, задал хороший тон начавшейся приемной кампании-2017.



