Подруга экс-губернатора Волгоградской области Сергея Боженова занимается счастьем





После отставки губернатора Волгоградской области Сергея Боженова у его советницы Муниры Шабановой оказалось много времени, которым она не знала, как распорядиться. Об этом гостям семинара по личностному росту рассказала сама Мунира Растямовна. Видеофрагмент выступления Шабановой в качестве коуч-тренера опубликован на ее странице в одной из социальных сетей, сообщает ИА «Высота 102». Мунира призналась участникам семинара, что у нее был период в жизни, когда работы было очень много – по 16 часов в день. «Думаешь, ну все, я плохая мама - все плохо и все ужасно. Я думала, закончится моя карьера – сяду дома и буду сидеть. В 2014 году у меня - смена работы, и у меня оказалось очень много времени. Месяц сижу, два сижу, три сижу. У детей уже график такой, что отдохнуть некогда. Там каждый час занят: английский, танцы, песни, художественные мероприятия. Понимаю, что если сейчас я не займусь собой, то мои дети будут невротичными, потому что заниматься столько невозможно», - раскрылась перед участниками мотивирующей встречи бывшая депутат Астраханской облдумы и приближенная бывшего губернатора Волгоградской области.

Свое новое призвание Мунира нашла в совершенно новом для себя качестве – тренера в сфере личностного и профессионального роста. Соответствующий сертификат на право обучения она получила минувшей зимой. В одном из комментариев в соцсети Шабанова также поведала о том, что «эта профессия проявлялась всегда в стиле ее управления». «Мне всегда удавалось вдохновлять и мотивировать. Со временем, общаясь с друзьями, родными я поняла, что у меня получаеться помогать людям определять свои цели, расширять свои возможности и подыматься на новые ступени и видеть свои ресурсы. Вопрос предназначения скорее стоит в мотивации. Приходит время и когда оборачиваешься на пройденный путь, понимаешь развивать надо то, что больше всего получается», - ответила на вопрос одного из пользователей интернет-ресурса Шабанова. (Орфография и стилистика речи экс-советницы бывшего главы региона сохранены).

Для общественности Волгоградской области видеть подругу Сергея Боженова в качестве оратора крайне непривычно, поскольку в нашем регионе она всегда находилась «в тени». Ее даже называли «серым кардиналом» местной исполнительной власти. Публично перед жителями Волгоградской области Шабанова выступала, пожалуй, только во время предвыборной кампании в областную думу. Напомним, в начале 2013 года в рамках праймериз «Единой России» советница губернатора при помощи административного ресурса собирала полные залы сельских ДК. Правда, тогда Шабанова говорила весьма слабо, сильно нервничала и сыпала всевозможными штампами. За неумение стройно излагать свои мысли и откровенное лукавство Мунира тогда подверглась жесткой критике со стороны местных экспертов. Предлагаем вниманию аудитории информагентства вспомнить, как боролась за умы и сердца электората кандидат в депутаты Шабанова (видео от 15.01.2013).







Богатым политическим опытом госпожа Шабанова, судя по всему, гордится и не прочь поделиться знаниями со своими нынешними клиентами. «У меня очень длинный путь. С 95-го года я занималась бизнесом. С 2005 по 2016 я была в политике. В этом очень хорошо разбираюсь. Если кто-то захочет стать депутатом или политиком – обращайтесь, помогу», - с улыбкой сказала Шабанова в ходе выступления на семинаре. Главной темой ее монолога явилась тема поиска счастья и гармонии с миром. «Я продолжаю заниматься счастьем. Это мой главный пассаж», - сделала акцент Шабанова. Далее она поведала слушателям о том, что зачастую богатые и финансово успешные люди в душе глубоко несчастны. Имела ли ввиду Мунира Растямовна кого-то конкретно – остается только догадываться.

На страничке Муниры Шабановой в социальной сети уже имеются и первые отклики ее клиентов. Так, одна из слушательниц Надежда благодарит коуча Шабанову за преподнесенный ею урок и отмечает, что «уже первая сессия вдохновила менять конкретные вещи в жизни». «Здесь именно тот случай, когда найдены те самые кнопки, придающие ускорение. За какие-то 2,5 месяца съездила в Париж, хотя не планировала, и встретила любимого мужчину. Спасибо, Мунира», - поведала о грандиозных переменах в жизни «подопечная» Шабановой.

Напомним, Мунира Шабанова являлась верной соратницей Сергея Боженова еще со времен его работы мэром Астрахани. Она возглавляла комитет имущественных отношений, затем являлась вице-мэром. В период работы Боженова и Шабановой в Астрахани в центре города сгорели десятки старых частных домов, земля под которыми впоследствии передавалась под застройку бизнес-структурам. Местные эксперты и политики называли происходящее коммерческими поджогами и напрямую связывали их с деятельностью местной власти.

Когда Боженов в январе 2012 года возглавил Волгоградскую область, в соседний регион вместе с ним перебралась и Шабанова, являясь при этом депутатом думы Астраханской области. В заксобрании она появлялась крайне редко, слыла заядлой прогульщицей, а избиратели, как показали опросы ИА «Высота 102» на улицах Астрахани, практически не знали ничего о работе своего народного избранника. В новый созыв Астраханской облдумы, выборы в которую состоялись в 2016 году, Шабанова не баллотировалась. В Волгоградской области в свое время она пыталась штурмовать региональную думу при активном и откровенном лоббировании представителей власти и поддержке партии «Единая Россия». К примеру, на встречи с избирателями Мунира Растямовна приезжала в компании должностных лиц – председателя правительства региона Олега Керсанова, депутата облдумы Ирины Гусевой и даже самого губернатора Сергея Боженова.

Шабановой, которая некоторое время даже возглавляла областной исполком партии, прочили место спикера парламента. Однако по решению Верховного суда ее регистрация в качестве кандидата была признана незаконной. А министра топлива и тарифного регулирования области Ангара Полицимако тогда привлекли к административной ответственности за незаконную агитацию избирателей за госпожу Шабанову.

После громкой отставки Боженова в апреле 2014 года Мунира вместе с экс-губернатором исчезли из Волгоградской области. О Мунире Растямовне долгое время ничего не было известно, за исключением публикаций сведений об официальных доходах депутата Шабановой. За финансовое состояние госпожи Муниры, оставшейся за бортом большой политики, переживать не стоило. Так, в 2014 году она заработала почти 39 млн рублей, приобрела автомобиль «JaguarXS3.0», квартиру в Эмиратах, в 2015-ом ее заработок составил 19 млн. К слову, жилой недвижимостью в ОАЭ в том же году обзавелся и Сергей Боженов, который, по данным СМИ, находится за границей. Согласно сведениям на личной странице в соцсети Шабановой, сегодня она проживает в российской столице.



