Обесточенный Дворец спорта ударил по кошельку организаторов концерта Стаса Михайлова в Волгограде

Более 1,3 миллиона рублей долга по договору и пени на такую же сумму по суду должен выплатить продюсерский центр «Все звезды» заказчику концерта в Волгограде Стаса Михайлова - ООО «Камертон». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда, согласно договору от 3 августа 2015 года продюсерский центр взял на себя обязательства заключить договор аренды зала Дворца спорта, обеспечить реализацию билетов на концерт артиста, организовать рекламную кампанию. Концерт популярного российского певца должен был состояться во Дворце спорта в Волгограде 18 ноября 2015 года в 18.00. Как тогда сообщала «Высота 102», выступление Стаса Михайлова было сорвано, так как часть Дворца спорта была обесточена из-за из-за долгов на сумму 5,6 млн рублей бывшего арендатора ЗАО «Спорт-Экспо» за потребленное электричество перед поставщиком ресурса ООО «Энергосбытовая компания «Эско».

Тем не менее, по условиям договора заказчик концерта – ООО «Камертон» - обеспечил прибытие артиста и его концертного коллектива в Волгоград, тем самым понес определенные расходы. В дату несостоявшегося мероприятия стороны составили акт взаиморасчетов. Концерт Стаса Михайлова в Волгограде все же состоялся, но через месяц и на другой площадке. Претензии у заказчика концерта к исполнителю возникли уже к акту выполненных работ, точнее к его расходной части. Изучив все документы по всем взаиморасчетам участников договора, суд встал на сторону истца. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца.