В Волгоградском обкоме КПРФ "пока не созрели" с окончательным выбором лидера партии

Сегодня на пленуме обкома КПРФ, который в настоящее время проходит в Волгограде, коммунистам представили нового исполняющего обязанности первого секретаря обкома партии Тамару Головачеву. Как сообщили ИА "Высота 102" партийцы, в кресле "исполняющего обязанности" она будет "сидеть" до того времени, пока "коммунисты окончательно не созреют по вопросу с кандидатурой лидера". Во всяком случае вопрос об утверждении Головачевой первым секретарем обкома без приставки "и.о." в повестке дня не значится. Коммунисты обсудят итоги прошедшего в Москве 17 съезда КПРФ и финансовые вопросы.

Как заявили информагентству представители КПРФ, возможно, утверждение первого секретаря обкома состоится через 5-6 месяцев, может быть, и раньше, и, возможно, что это будет совсем не Головачева. "Просто надо кому-то подписывать документы", - высказали предположение в реготделении партии.

Накануне в Волгограде состоялось бюро обкома, на котором выступил депутат Госдумы от Волгоградской области Николай Арефьев. Он заявил, что обсуждать кандидатуру Тамары Петровны смысла нет, так как это - решение Президиума Центрального Комитета КПРФ.

Напомним, подследственный экс-депутат Госдумы, Николай Паршин освобожден от должности первого секретаря Волгоградского обкома по личному заявлению. Он обратился к своим коллегам с письмом, в котором поведал, что еще молод и полон сил и идей, но уходит, чтобы "сталинградцы и вся партия двигались вперед!". По признанию многих его коллег по партии, они вздохнули с облегчением, узнав о его отставке. А замруководителя фракции КПРФ в Волгоградской областной думе Евгений Шаманаев признал, что "в последние годы показатели работы областного комитета заметно снизились, ...... КПРФ в значительной мере утратила политический авторитет". Вместе с тем, кандидатуру Головачевой он назвал «самым лучшим из всех возможных кандидатов». Однако многие его коллеги убеждены, что "поднять авторитет партии" Тамаре Петровне вряд ли по силам.

Тамара Головачева по образованию - учитель. Является первым секретарем Фроловского районного комитета партии. Дважды - в 2003 и 2009 - годах избиралась депутатом Волгоградской областной думы. На последнем съезде была избрана членом ЦК КПРФ.