В центре Волгограда участок с автомойкой изъяли под строительство транспортно-пересадочного узла

Земельный участок со зданием автомойки на улице Михаила Балонина, 11в будет изъят для муниципальных нужд под строительство транспортно-пересадочного узла в Центральном районе Волгограда. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы арбитража. За участок в центре города площадью 298,3 кв.м., здание автомойки с одноэтажной и двухэтажными пристройками площадью 234,7 кв.м., администрации Волгограда выплатить собственнику - ООО Фирма "Ник" - компенсацию в размере более 6 миллионов рублей. Первоначально речь шла о компенсации в размере 5 миллионов рублей, но указанную сумму владельцы земельного участка посчитали недостаточной, во встречном иске потребовали взамен изымаемого имущества равноценный земельный участок в центре города и здание. В рамках судебного разбирательства была проведена судебная экспертиза, порученная экспертам ООО Группа Компаний "Технический Аудит и Управление Недвижимостью". На момент рассмотрения дела они оценили рыночную стоимость изымаемого участка и здания автомойки, а также упущенную выгоду собственника в 6104826 рублей. Ответчик решение судебной экспертизы оспаривать не стал, дополнительной или повторной экспертизы не запросил. В итоге суд во встречном иске отказал. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как уже сообщала "Высота 102", для Волгограда тема строительства транспортно-пересадочных узлов является актуальной. Напомним, власти региона намерены провести оптимизацию сети пригородных автобусов, проходящих по территории Волгограда и Волжского из Городищенского, Светлоярского и Среднеахтубинского районов, чтобы исключить чрезмерное дублирование маршрутов городского транспорта. Конечные пункты автобусов пригородного сообщения планируется разместить на транспортно-пересадочных узлах. В Волгограде планируется создать четыре таких ТПУ: возле тракторного завода, железнодорожной станции Заканальная, на улице Балонина, пересечении улицы Землячки и проспекта Жукова.