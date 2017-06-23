Заинтересованные в развитии своего бизнеса волгоградцы посетили Котельниковский район

Более 20 предпринимателей, заинтересованных в развитии бизнеса на территории Котельниковского района Волгоградской области, посетили накануне площадку горно-обогатительного комбината, возводимого компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий». Гости также осмотрели город, новые жилые районы и объекты инфраструктуры, сообщает ИА "Высота 102".

Особенностью в последние годы активно развивающегося Котельниково является то, что уже в ближайшие годы его население значительно увеличится, благодаря приезду на ГОК более 7 тысяч молодых специалистов с семьями.

Городу, по мнению руководителей районной и городской администраций, уже не хватает объектов быстрого питания, социально-бытовой и развлекательной инфраструктуры. Именно об этом шла речь на круглом столе, куда пришли и местные предприниматели. Администрация представила свободные инвестплощадки, пообещав меры муниципальной поддержки.

В свою очередь представители ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», уже вложившие в инфраструктуру города серьезные средства, представили свой инвестиционный паспорт и предложили предпринимателям создать комфортные условия для проживающих сотрудников предприятия и горожан в микрорайоне «Восточный» и в будущем – в «Дубовой роще».

Очень оживленный разговор показал взаимную заинтересованность сторон, в ходе диалога и волгоградские, и котельниковские бизнесмены «нащупали» возможные «точки» вложения средств в развитие города и района.

По завершению встречи её участники обменялись контактами для того, чтобы конкретизировать пути реализации ряда будущих инвестпроектов.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».