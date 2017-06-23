«Сады Придонья» отремонтировали и оборудовали медцентр





Медицинский центр в поселке Сады Придонья скоро откроет свои двери после капитальной реконструкции. Все затраты взяла на себя компания «Сады Придонья», а это порядка 5 млн. рублей на капитальный ремонт, современное оборудование и новую мебель. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. Внутренний интерьер здания кардинально изменился. Здесь все предусмотрено для того, чтобы и маленьким пациентам и взрослым было комфортно.





Есть просторный кабинет врача общей практики, где будут проводиться приемы пациентов, кабинет педиатра, процедурная, физиокабинет, палата дневного стационара, комната медперсонала, хозяйственные и технические помещения, приемная для посетителей.

Отметим, проведена большая работа по оснащению кабинетов всем необходимым. Перечень оборудования утверждался с главным врачом Городищенской ЦРБ, к которому приписан медцентр в Садах Придонья.

Теперь в обновленном центре могут вести прием различные медицинские специалисты, в том числе акушеры-гинекологи (оборудование для этого теперь имеется). Все это позволит повысить доступность и качество оказания доврачебной и врачебной медицинской помощи жителям поселка.

В настоящее время медцентр проходит процедуру лицензирования, и в будущем будет именоваться офисом врача общей практики – семейного доктора, который лечит всех членов семьи, взрослых и детей, обладает знаниями из разных областей медицины.

В пресс-службе отмечают, что компания «Сады Придонья» делает все возможное для того, чтобы повысить качество жизни в поселке, вносит свой вклад в то, чтобы медицина на селе развивалась, а хорошие врачи приезжали работать в поселок.



