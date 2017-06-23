В Волгограде заведующую центра реабилитации осудили за трудоустройство санитарок-"призраков"

Красноармейский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении Ольги Стручковой, заведующей филиалом государственного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной клинический центр реабилитации». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, Стручковой назначено реальное наказание — 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Ее подельницу Ольгу Клонову тоже признали виновной и осудили условно. Стручкова взята под стражу в зале суда.

Благодаря старшей медсестре Клоновой, как доказано в суде, работала преступная схема: именно она вносила в табели учета рабочего времени несоответствующие данные о якобы отработанных рабочих днях «призрачных» санитарок, которые на самом деле работали только на бумаге. Сбор доказательств лег в основу 21 тома уголовного дела. Более 1,5 тысячи листов составило обвинительное заключение, изобличающее всю преступную схему злоумышленниц. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Для Ольги Стручковой избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста, о чем ходатайствовали свидетели по делу. Так, они указали, что несмотря на то, что заведующая во время следствия находилась на больничном, она приходила на работу и угрожала свидетелям, чтобы те не давали изобличающих показаний. Со своей должности Стручкова была уволена, но в октябре прошлого года ей удалось доказать в Центральном районном суде Волгограда, что увольнение было незаконным. В результате она была восстановлена.