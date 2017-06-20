В Волгоградской области не лишили родительских прав отца, подозреваемого в насилии над дочерью

Сегодня стало известно, что в Ленинском районе отец шестерых детей не лишен родительских прав, несмотря на подозрение в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка. Такое же решение — об отказе в лишении родительских прав — принято судом и в отношении матери, сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах Волгоградской области.

Семья не один год состоит на учете как неблагополучная, подтвердили в межрайонном отделе СУ СКР по Волгоградской области. В отношении главы семейства сотрудники отдела возбудили уголовное дело об изнасиловании 14-летней родной дочери. Позже дело передали на расследование в аппарат регионального управления.

Мать шестерых детей, согласно данным проверки, в том числе ПДН, также не горит желанием поддерживать семейный очаг. Старшие дети прогуливают уроки, часто остаются без присмотра и младшие, в доме царит антисанитария. Кроме того, у правоохранительных органов есть основания полагать, что не только 14-летняя дочь подвергается насилию со стороны отца, но и родные малолетние дети. Уголовное дело в отношении отца направлено в суд, и завтра, 21 июня, состоится первое заседание. Как стало известно информагентству, основанием для отказа в удовлетворении заявления о лишении родительских прав стал тот факт, что отец пока находится в статусе обвиняемого, но еще не осужден. Свою вину мужчина отрицает, сейчас он находится под арестом.