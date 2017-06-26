В Волгограде экс-начальник отдела ЖКХ задержан за получение взятки





В Волгограде задержан бывший начальник отдела бюджетного учреждения ЖКХ администрации Советского района Виталий Мажуга, который подозревается в получении взятки. Чиновник может быть причастен к поборам с торговцев, которые вели деятельность на территории района вне специально отведенных для этого мест, передает ИА «Высота 102». Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального СУ СКР установили, что муниципальный служащий получил незаконное вознаграждение от местного предпринимателя в размере 21 тысячи рублей. Сам Мажуга, считает следствие, должен был следить за порядком в сфере торговли и в случае выявления нарушений составлять протокол. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, на прошлой неделе были задержаны его коллеги из Красноармейского района по подозрению в аналогичном преступлении. Кроме того, в качестве подозреваемых в поборах с предпринимателей фигурируют двое безработных местных жителей.