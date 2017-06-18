Волгоградские студенты веселят роликами о белой зарплате









В Волгограде открыто голосование между двумя роликами «Сказка о белой зарплате» Павла Михеева из Волгоградского государственного аграрного университета и «Агитка» Татьяны Рымановой Волгоградского государственного технического университета.

Как уже сообщало ИА «Высота 102», межвузовский социальный конкурс организован Отделением Пенсионного фонда России по Волгоградской области при поддержке регионального комитета молодежной политики. Конкурс вышел на финишную прямую, и теперь на сайте «МедиаМолодость» открыто голосование между двумя лучшими работами.

Как сообщили информагентству организаторы, оставить свой голос за понравившийся видеоролик может каждый, пройдя по ссылке . Голосование завершится 23 июня 2017 года.

На торжественном награждении в День Молодежи победитель, как планируют организаторы, получит главный приз – экшн-камеру.



