Взрослые пациенты психоневрологических интернатов и воспитанники домов-интернатов для умственно отсталых детей в Волгоградской области получат право и возможности на спецобразование. Соответствующие изменения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Волгоградской областной думы, внесены группой депутатов в закон Волгоградской области «О социальном обслуживании граждан». Пока законопроект находится в работе. Авторы поправок – депутаты Татьяна Бухтина, Эдуард Давыдовский, Виктор Левкин, Сергей Песков, Николай Свиридов, Дмитрий Шипунов и Ирина Соловьева предлагают дополнить полномочия органа исполнительной власти в сфере образования функциями по обеспечению условий для реализации права на образование получателями социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания. Речь идет о совершеннолетних гражданах, постоянно проживающих в организациях соцобслуживания и несовершеннолетних, которые находятся в реабилитационных центрах и в домах-интернатах для умственно отсталых детей. Организация образовательного процесса для указанных категорий получателей социальных услуг подразумевает разработку специальных образовательных программ, подготовку преподавателей и определение мест обучения.

Основанием для внесения изменений стали итоги заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, которое состоялось в апреле прошлого года. На нем органам исполнительной власти было дано поручение о принятии мер, направленных на получение или продолжение общего и профессионального образования совершеннолетними гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах. Также основанием поступивших предложений по изменению закона о социальном обслуживании стали проблемы, возникающие на практике, связанные с обеспечением государственных гарантий на получение образования воспитанниками школ-интернатов для умственно отсталых детей. Эти трудности связаны с закреплением конкретных образовательных организаций за данными учреждениями, определением педагогов, режимов и графиков обучения и т.д.

К слову, если учесть, что данные проблемы поднимались еще год назад, а в регпарламенте только сейчас готовятся внести соответствующие изменения, можно предположить, что озвученные благие намерения превратятся в реальность еще нескоро. Тем не менее, радует уже тот факт, что, наконец, в Волгоградской области озаботились наболевшей проблемой. Между тем, в регионе остро стоит вопрос и с обучением детей-инвалидов с нарушением интеллекта, проживающих в семьях. Так, в области определены лишь несколько учебных заведений, где занимаются с такими детишками по специальным программам, однако количество нуждающихся в специальных методиках обучения превышает число имеющихся мест в образовательных учреждениях.



