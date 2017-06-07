Избирком Волгоградской области дал старт довыборам в регпарламент





Сегодня официально стартовала предвыборная кампания по довыборам в Волгоградскую областную думу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного избиркома, комиссия своим постановлением назначила дату голосования на 10 сентября. Это будет единый для всей страны день голосования. Полномочия окружных избиркомов возложены на ТИК Дзержинского и Среднеахтубинского районов. Календарь выборов, в котором буквально по дням будет расписан план подготовки к ответственному событию, облизбирком утвердит на следующем заседании. Поэтому дата начала приема документов от выдвиженцев пока неизвестна.

Напомним, о кандидатах от партий в областную думу недавно позаботился региональный избирком, по инициативе которого приняты поправки в региональный закон о выборах в заксобрание. Так, был увеличен срок подачи заявлений в окружные комиссии от представителей политических сил с 25 до 35 дней. Для самовыдвиженцев временной промежуток, за который должен быть собран пакет необходимых документов, остался прежним (25 дней).

Напомним, два кресла в заксобрании освободились в сентябре 2016 года после избрания парламентариев Анны Кувычко и Татьяны Цыбизовой в Государственную думу РФ. Имена двух вероятных кандидатов уже известны. В конце мая «Единая Россия» по итогам праймериз определила своих выдвиженцев на освободившиеся посты. По Среднеахтубинскому округу №15 под флагом партии власти пойдет Михаил Струк - генеральный директор ЗАО «Птицефабрика Волжская» и сын депутата облдумы Владимира Струка. В Дзержинском округе №9 «Единую Россию» представит директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин.











