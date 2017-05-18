Целый мир в одном автобусе едет в столицу российской провинции Волгоградской области

Интернациональная команда Российского университета дружбы народов прибывает в столицу российской провинции – город Урюпинск: 20 мая на центральной площади состоится концерт, в котором примут участие студенты из Конго, Бангладеш, Перу, Черногории, Ливана, Китая и многих других стран из Азии, Африки, Америки и Европы. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, для иностранных студентов - это прекрасная возможность ближе познакомиться с культурной жизнью россиян, а для жителей города – уникальный шанс увидеть представителей практически всех уголков земного шара на одной сцене в центре родного города. На сегодняшний день в вузе обучаются более 30 тысяч студентов из более чем 150 стран мира.

Напомним, в настоящее время ректором Российского университета дружбы народов является уроженец Урюпинска доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии образования Владимир Филиппов. Он учился в Урюпинской средней школе №2 имени А.С. Пушкина, которую закончил с серебряной медалью, затем с отличием закончил факультет физико-математических и естественных Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, и навсегда связал свою жизнь с этим вузом. Наш земляк - автор более 240 научных и научно-методических работ, в том числе – 30 монографий, две из которых переведены и переизданы в США Американским Математическим обществом.