ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго успешно провел учения на Волжской ТЭЦ









На прошедших накануне на Волжской ТЭЦ комплексных учениях федерального уровня были отработаны навыки ликвидации условной чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов на территории ТЭЦ.

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в ликвидации условного разлива мазута и его возгорании приняли участие собственные нештатные спасательные формирования ТЭЦ и профессионалы - пожарное подразделение 33 ПЧ 13 ОФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, МУ «Служба спасения Волгограда» и специализированное предприятие по обеспечению спецтехникой для ликвидации ЧС.





Слаженность действий всех служб наблюдалась с первых же мгновений объявления нештатной ситуации. Стремительные совместные действия энергетиков и прибывших на место ЧС сотрудников пожарной части Волгограда привели к локализации и оперативному тушению условного пожара.

Локализован был и разлив мазута, а с помощью прибывшей на место аварии спецтехники участники учений приступили к перекачке мазута в свободный резервуар и очистке территории с последующей утилизацией замазученного грунта.

На самом высоком уровне было продемонстрировано оказание доврачебной медицинской помощи «пострадавшим». Её оказывали нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников Волжской ТЭЦ и медицинские работники.





Как пояснили ИА «Высота 102» участники учений – члены поста радиационного и химического наблюдения (ПРХН), сотрудники станции Сергей Пшеничный, Никита Царьков и Александр Ломтёв, подобная авария может привести к значительному превышению ПДК вредных веществ. Поэтому замеры они производили в противогазах. «Все необходимые для радиационно-химических наблюдений средства находятся у нас на рабочих местах, поэтому мы всегда готовы выполнить эту работу, а противогазы надеваем, так как эти замеры должны быть сделаны оперативно, а это может быть небезопасно», - объяснили специалисты ТЭЦ.

Как отметил руководитель учений, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» по эксплуатации Олег Баландин, в ходе учений все службы продемонстрировали полную согласованность действий при предупреждении и ликвидации чрезвычайной ситуации.

«Проведенные комплексные учения еще раз подтвердили нашу готовность к различным ситуациям. Подобные тренировки проводятся на теплоэлектростанциях Общества несколько раз в год. Это одно из требований промышленной безопасности ПАО "ЛУКОЙЛ"», - отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.

Аналогичные учения пройдут в Камышине на территории Камышинской ТЭЦ 24 мая.





Справка. Волжская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» обеспечивает энергоснабжение промышленных потребителей и части коммунально-бытового сектора административного округа – г. Волжский. В составе энергообъекта: 6 турбоагрегатов, 7 паровых энергетических котла и 2 пиковых водогрейных котла. Установленная электрическая мощность ТЭЦ – 497 МВт, тепловая – 1217 Гкал/час. Транспорт энергии осуществляет дочернее общество ООО «Волжские тепловые сети».



