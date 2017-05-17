Жильцы обрушенной сталинки в Волгограде: Будем ждать заключения экспертов о состоянии нашего дома

Сегодня несколько десятков семей, которые проживают в 1 и 2 подъездах дома №60 по проспекту Университетскому, смогли забрать документы и ценности из своих квартир. Как передает корр.ИА «Высота 102», жильцы проходили в дом под надзором сотрудников МЧС, полиции и СК. По их словам, сейчас для них главное - узнать судьбу их части дома: будет ли она снесена, либо в двух подъездах разрешат проживать.







К 15 часам, после очередного заседания оперативного штаба, станут известны результаты исследования комплекса «Струна». Специалистам предстоит ответить на вопрос, каким образом будет происходить снос наиболее пострадавших подъездов, а к 22 часам 17 мая будет определят судьбу первого и второго подъездов. Практически все окна дома сейчас выбиты взрывной волной. Жильцы также рассказали, что в квартирах побита посуда и сдвинута мебель.