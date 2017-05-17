Газовиков во взорвавшийся дом в Волгограде вызвал нанятый рабочий

Аварийная бригада газовиков, которая прибыла к дому №60 по проспекту Университетский, где накануне произошел взрыв, была вызвана рабочим, который был нанят владельцами киоска для несанкционированного подключения к водопроводу. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом сегодня сообщил официальный представитель Волгоградгоргаза. Мужчина во время проведения работ понял, что повредил газопровод, и обратился за помощью к газовикам. Но, когда бригада из трех человек прибыла на место, произошел взрыв. Один сотрудник газовой службы погиб. Рабочий, которого наняли для проведения нелегальных работ, был ранен. При этом сообщение о запахе газа поступило также в полицию. Участковый прибыл на место и взял объяснение с сотрудников горгаза. По словам тех, они полтора часа назад уже отключили подачу топлива в дом, тем самым обезопасив жильцов.

Ранее, напомним, жильцы дома сообщили, что жаловались на сильный запах газа, одна из женщин даже позвонили в аварийную службу. Однако газовики приехали не по вызову жильцов, а по вызову рабочего, действия которого и стали причиной трагедии.

Накануне в СУ СК РФ по Волгоградской области заявили о задержании трех человек по делу о взрыве в доме №60 по проспекту Университетский. Среди них – владелец киоска, который и заказал работы по подключения к домовому водопроводу, его отец, а также рабочий, который непосредственно эти работы и проводил. Он был нанят по объявлению на одном из сайтов.



