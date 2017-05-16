В Волгограде состояние поврежденного взрывом дома отслеживают беспилотники





Состояние поврежденного взрывом многоквартирного жилого дома в Советском районе Волгограда отслеживают при помощи беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, спасатели обрушили нависающие конструкции на уровне четвертого этажа, которые создавали угрозу для проведения поисковых работ внизу. На месте взрыва работают пожарные, спасатели, врачи скорой медицинской помощи - всего более 400 человек и более 30 единиц спецтехники.

Напомним, что взрыв, обрушивший подъезд четырехэтажного дома № 60 по проспекту Университетский, произошел сегодня приблизительно в 13-00. В доме повреждено около 20 квартир из 45. В школе № 106 открыт пункт временного размещения людей, эвакуированных из разрушенного дома. Сообщается о двух погибших и 8 пострадавших. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать несанкционированная врезка в водопровод, во время которой был поврежден газопровод. Работы проводились по заказу владельца киоска, расположенного недалеко от дома. Предприниматель допрашивается.



