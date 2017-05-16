Прокуратура проведет проверку по заявлению жителя Волгограда Виталия Гусева, который осуществляет уход за своим младшим братом Дмитрием, признанного еще в 2010 году инвалидом первой группы. Соответствующее заявление, сообщает ИА «Высота 102», направлено в надзорный орган. Вот уже почти два года Дмитрию не выдают назначенные осенью 2015 года по индивидуальной программе реабилитации инвалида подгузники для взрослых размера «М» впитываемостью не менее 3600 мл. Зато упорно предлагают взять другие – влагопоглощением от 1800 до 2000 мл, которые, по словам Виталия Гусева, категорически не подходят больному. «Состояние моего брата ухудшается, заболевание рассеянным склерозом приковало его к постели, и мы не можем обходиться без памперсов именно той степени влагопоглощения, которые ему назначены», - говорит Виталий. Поэтому родные Дмитрия вынуждены тратить очень чувствительные для семьи, средства на покупку подгузников влагопоглощением не менее 3600 мл. Упаковка таких памперсов стоит около 700 рублей, которой хватает дня на три. С учетом необходимости приобретения дорогостоящих лекарств близким больного молодого человека приходится практически весь доход семьи тратить на лечение и приобретение средств реабилитации. Между тем, в Волгоградском региональном отделении фонда соцстрахования, не предоставляя нужные подгузники, компенсируют покупку памперсов из расчета примерно около 180 рублей за упаковку. При этом, по словам Виталия Гусева, специалисты фонда ссылаются на цены, которые фигурируют в последних контрактах по закупке средств реабилитации.

Попытки Виталия Гусева добиться обеспечения его брата необходимыми памперсами ни к чему не привели. В официальных ответах содержится очень удивившая волгоградца информация о том, что, оказывается, подгузникам размера «М» соответствуют два вида изделия с впитываемостью не менее 1300 мл и не менее 1800мл. А потому, цитата, «отделение фонда правомерно обеспечить Дмитрия Гусева подгузниками размера «М» с полным влагопоглощением не менее 1800 мл». С такой трактовкой пунктов индивидуальной программы реабилитации инвалида Виталий Гусев категорически не согласен и попросил разобраться в этом прокуратуру и помочь ему компенсировать средства за вынужденное приобретение нужных памперсов, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц и организаций.

Рассеянный склероз – это очень тяжелая болезнь, которая приводит к полной инвалидности человека, но что конкретно становится причиной заболевания, до сих пор известно мало. Дмитрий Гусев, который сейчас прикован к постели, не имеет возможности воевать с теми, кто, согласно своим должностным обязанностям, обязан обеспечивать достойное существование таких больных. Еще совсем недавно Дмитрий был молодым, здоровым, полным сил и надежд человеком: он прекрасно пел и видел свое будущее совсем другим. Теперь за его настоящее вынуждены бороться его родные. И надеемся, они победят.