Росрыболовство: обмеление Нижней Волги может привести к гибели рыб





Невозможность затопления водой нерестилищ в низовьях Волги может привести к гибели ремонтно-маточного стада осетровых и других пород рыб. Об этом 14 апреля заявили на совещании в Совете Федерации заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов.

Как сообщалось информагентством, федеральное агентство водных ресурсов ранее провело совещание по вопросу возможных сценариев специального весеннего попуска через Волгоградский гидроузел. Главной задачей после малоснежной зимы является бесперебойное обеспечение водой нижневолжских регионов в условиях маловодья, а также функционирование рыбохозяйственного комплекса. Однако окончательного решения по режиму работы волгоградского гидроузла на том заседании принято не было.

Между тем, Соколов отметил, что из-за недостатка осадков в весенне-зимний период уровень воды в низовьях Волги и на Каспии критически упал.

- Места нерестилищ рыбы теперь могут оказаться на суше. Угроза возможна и для хозяйств, которые занимаются разведением рыбы, поскольку воду в искусственные водоемы разведения будет неоткуда забирать, - пояснил заместитель главы Росрыболовства.

По его словам, в Росрыболовстве оценивают ситуацию как близкую к критической.