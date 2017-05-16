В Волгограде к музею «Россия. Моя история» ведут коммуникации





На сайте госзакупок объявлен конкурс на поиск подрядчика по подключению «Интерактивного музея «Россиия. Моя история» на Набережной 62-й Армии в Волгограде к коммуникациям. Стоимость работ — несколько миллионов рублей, передает ИА «Высота 102». Напомним, срок сдачи объекта, генподрядчиком которого выступает компания АО «Приволжтрансстрой», — до 1 августа 2017 года. По данным инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области, на момент проверки на объекте выполнено: монтаж металлоконструкций - 100%, перекрытий - 100%, кровли - 95%, стеновых панелей - 90%.

Волгоград стал одним из 18 субъектов России, где под эгидой администрации президента строятся интерактивные музеи «Россия – моя история». Мультимедийный исторический парк уже функционирует в Москве на ВДНХ. В столичном музее для рассказа об истории страны применяются технологии видеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций. Подобный объект задумано создать и в Волгограде. Строительство музея в пойме реки Царица финансирует компания «Газпром», в финансировании благоустройства и прокладки коммуникаций примут участие местные бюджеты. Заказчиком выступил фонд «Перспективное развитие Волгоградской области».



