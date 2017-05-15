Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 64-летнего мужчины, который летом 2016 года совершил смертельное ДТП на проспекте Жукова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение, в Волгоградском областном суде Захарову смягчили приговор до 1 года 11 месяцев колонии-поселения в связи с тем, что пенсионер компенсировал моральный вред потерпевшей стороне — 250 тысяч рублей.

По материалам дела, ночью 19 августа Захаров за рулем «ВАЗ 2107» на проспекте Жукова при повороте на улицу Хорошева не уступил дорогу «Volkswagen Golf». Иномарку от удара отбросило на стоящий у обочины «ВАЗ 2112». В результате виновник ДТП и его пассажирка получили тяжкий вред здоровью, еще одна женщина-пассажир «семерки» скончалась на месте происшествия.