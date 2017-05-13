Волгоград впервые принял всероссийские конные соревнования

Сегодня на Лысой горе в Волгограде сотни зрителей стали свидетелями яркого и зрелищного события – Кубка России по джигитовке памяти казака Федора Елисеева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», город-герой впервые принял такие соревнования, которые в последние годы традиционно проходили в Суровикино. Конный праздник, организованный в рамках слета православной казачьей молодежи, прошел на территории бывшего оздоровительного лагеря «Надежда», которая сейчас используется Федерацией конного спорта Волгоградской области в качестве спортплощадки.

Участниками сегодняшнего состязания стали 12 клубов из разных уголков России в составе 60 участников и 40 лошадей. «Эти соревнования дают возможность спортсменам получить необходимую квалификацию для дальнейшего отбора на чемпионат России», - пояснил президент Федерации конного спорта Андрей Никишин.

Судья по конному спорту Сергей Коновалов рассказал, что кубок России по джигитовке впервые проводится в новом более высоком статусе. Дело в том, что осенью 2016 года акробатические и гимнастические трюки на лошади признали официальным видом конного спорта. Джигитовка подразделяется на два вида: владение оружием и вольную джигитовку. Если спортсмен выступает с оружием, то он на скаку должен поразить мишени при помощи казачьей пики, шашки, пистолета и ножа. Такие выступления не оставили равнодушным ни одного зрителя. Буквально в считанных метрах от публики проносился табун лошадей - при этом наездники умудрялись проделывать невероятные трюки.

Организатором мероприятия выступила региональная общественная организация «Федерация конного спорта Волгоградской области» при участии и поддержке администрации Волгоградской области, Волгоградской областной думы в лице председателя Николая Семисотова, а также председателя комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Александра Осипова, мэрии Волгограда и городской думы.

Справка. Кубанский казак Федор Елисеев, в память которого проводится Кубок, был участником Первой Мировой и Гражданской войн. Известен тем, что на весь мир прославил искусство джигитовки, которой сам мастерски владел.