«Высота 102 ТВ»: Самый богатый депутат гордумы Волгограда официально зарабатывает 2 миллиона в месяц

Смотрите сегодня в программе: по поводу запуска регулярного авиасообщения между Волгоградом и Стамбулом ведутся активные переговоры с компаниями - лидерами воздушных перевозок. Завершается декларационная кампания – 2016: волгоградские депутаты и сотрудники госструктур рассказали народу о доходах. «Мартон» придется снести: в Волгограде индивидуальный предприниматель не смог отстоять в суде самовольно построенную гостиницу. 800 тысяч за сезон: в Волгограде ищут подрядчика, который возьмет на себя запуск и содержание фонтана-лабиринта.







Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



