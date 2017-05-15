



Рост задолженности по бюджетным кредитам муниципальных образований отмечен в 39 субъектах Российской Федерации, при этом наибольший зафиксирован в Волгоградской области – в 77,7 раза. Об этом говорится, сообщает ИА «Высота 102», в докладе о ходе исполнения федерального бюджета, консолидированных бюджетов и бюджетов внебюджетных фондов за январь-март 2017 года. Материал опубликован на официальном сайте Росстата. Кроме того, по состоянию на 1 марта 2017 года, расходы на обслуживание государственного и муниципального долга в Волгоградской области превысили 5% объема налоговых и неналоговых доходов.

Что касается налога на прибыль организаций по итогам I квартала 2017 года, то сумма, заявленная к возмещению из бюджета Волгоградской области по представленным налоговым декларациям «к уменьшению», составила 1,6 млрд рублей. Однако фактически объем осуществленных возвратов за I квартал 2017 года составил 351,2 млн рублей, зачетов в счет уплаты текущих платежей и в уплату других федеральных налогов – 125,8 млн рублей. При этом значительные суммы возвратов осуществляются налогоплательщикам, состоящим на налоговом учете в межрегиональных инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам и имеющим обособленные подразделения в других регионах, говорится в сообщении.