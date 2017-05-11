В связи с тем, что похищение мальчика планировалось на территории Волгоградской области, где совершено убийство приемного ребенка, председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для расследования в СКР по Волгоградской области. Об этом передает ИА «Высота 102» со ссылкой на заявление федерального ведомства. Ранее одно из производств находилось в Ростове-на-Дону, поскольку именно из Морозовска был похищен семьей из Чернышковского района 3-летний мальчик.

К настоящему моменту следователи допросили участкового врача-педиатра городской больницы, которая рассказала, что, начиная с января текущего года она неоднократно приглашала приемную 47-летнюю мать с детьми в поликлинику для прохождения медосмотра и прививок, однако последняя называла массу причин, по которым она не сможет это сделать, а затем вовсе перестала брать телефонную трубку. Об этих фактах педиатр регулярно информировала органы опеки, однако реакции от консультанта отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского района, курировавшей эту семью, не последовало. Эта сотрудница органа опеки сейчас имеет статус подозреваемой по уголовному делу о преступной халатности. Следователями достоверно установлено, что за последние два года в семье, куда в свое время были переданы четверо приемных детей, она была только 1 раз - в марте 2016 года. А 4-летний приемный сын «пропал» 8 месяцев назад. Правда, об этом родители никуда не заявили, зато исправно получали выплаты, положенные такой семье за воспитание приемных детей.

Напомним, многодетная семейная пара из Чернышковского района Волгоградской области выкрала мальчика у бабушки в Морозовске прямо на улице, распылив перцовый баллончик в глаза женщины. Подозреваемая пара, которую установили полицейские по автомобилю, утверждала, что мальчик им «понравился», и супруги решились на преступление для того, чтобы в будущем заняться его воспитанием. Однако сейчас установлено, что им был необходим ребенок, чтобы скрыть «исчезновение» приемного. Так, накануне вечером были обнаружены останки приемного малыша. Родители утверждали, что тот заболел, умер, и потому они его похоронили. Точную причину смерти будет установлена в результате экспертиз.

По уточнению СУ СКР по Волгоградской области, в настоящее время следователями допрошено свыше 50 человек, в том числе фигуранты уголовных дел, свидетели и очевидцы преступлений, а также люди из числа соседского окружения подозреваемых. Согласно показаниям приемной матери погибшего мальчика, в начале сентября прошлого года она вместе со своими детьми находилась дома. В какой-то момент 4-летний Егор зашел на кухню и опрокинул на себя стоящую на плите кастрюлю с кипятком. Увидев на ногах ребенка ожоги, подозреваемая не стала обращаться к медикам. А когда 27 сентября 2016 года обнаружила, что малолетний мертв, избавилась от тела, закопав его на заднем дворе своего домовладения. Детям и мужу женщина сообщила, что Егор пропал, выдвинув при этом членам своей семьи версию, что ребёнка могла похитить биологическая мать. Допрошенные в рамках следствия дети и супруг злоумышленницы подтвердили, что вплоть до 8 мая текущего года они были уверены в том, что ребёнок пропал без вести после игры в песочнице.