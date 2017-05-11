



По вопросу возможного переименования волгоградского аэропорта «Гумрак» проводятся исследования, об этом сегодня сообщил губернатор региона Андрей Бочаров во время рабочей инспекции воздушной гавани, где идет масштабная реконструкция к ЧМ-2018. На вопрос корр. ИА «Высота 102»: «Решено ли что-то с широко обсуждавшимся изменением названия аэропорта Волгограда?», Андрей Бочаров ответил, что «всему свое время». «Для того, чтобы переименовать аэропорт, необходимо провести большие исследования и они сейчас проводятся. Исходя из результатов и доказательной базы, можно будет переходить к процессу переименования», - сказал глава Волгоградской области и отметил, что нужно еще раз посоветоваться с жителями и фронтовиками. Андрей Бочаров подчеркнул, что название аэропорта является географическим названием и отмечено на картах всего мира, поэтому «это не просто изменение вывески», а большая работа, которая продолжается.

В конце августа прошлого года волгоградские ветераны Великой Отечественной войны на встрече с губернатором выступили с инициативой переименовать международный аэропорт Волгограда в «Сталинград». Тогда Андрей Бочаров одобрил предложение ветеранского сообщества, но заметил, что вопрос требует проработки.