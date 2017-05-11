Житель Красноармейского района Волгограда обвиняется в серии преступлений в отношении представителей власти. Как сообщает ИА «Высота 102», 25-летний мужчина ответит в суде не только за оскорбление полицейского и избиение его ногами, но также за ложный донос.

По материалам следственного отдела СК, в декабре прошлого года он в состоянии опьянения находился в салоне «ВАЗ 2109», за рулем которого был его нетрезвый друг. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на опасное вождение, остановили машину на улице Фадеева. Водитель и пассажир стали вести себя неадекватно, оскорбляли полицейских и оказывали сопротивление, а последний и вовсе несколько раз ногами ударил сотрудника ДПС по рукам и лицу.

Оба в результате понесли административное наказание, а дело о применении насилия в конце января передали в суд. Будучи недовольным уголовным преследованием, пассажир решил отомстить полицейскому, которого признали потерпевшим. Он составил заявление о том, что инспектор его избил, незаконно составил протоколы и направил документ в следственный отдел СК. Проверка не выявила превышения должностных полномочий со стороны полицейского, и в результате в отношении 25-летнего жителя Красноармейского района возбудили новое уголовное дело за ложный донос. По совокупности преступлений теперь ему грозит реальное лишение свободы.