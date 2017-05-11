



В течение 6 месяцев фасад памятника культуры федерального значения — Центрального универмага Волгограда — должен быть приведен в состояние, в котором находился до постройки магазина. А именно под арочным проездом должен быть демонтирован торговый объект, занимающий более 100 кв.м. Такое решение принял Центральный районный суд Волгограда, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение. Несмотря на жалобу ответчика Кривцовой о том, что право долевой собственности на участок принадлежит прежнему владельцу, а также на требование провести экспертизу для установления факта наличия угрозы жизни и здоровью граждан на момент приемки помещения в эксплуатацию, областной суд оставил решение в силе: постройка подлежит сносу до конца октября 2017 года.

Особый статус здания Центрального универмага как объекта культурного наследия общегосударственного значения подтвержден решением Верховного суда РФ от 2010 года. Сейчас здание переходит в собственность региона, что пока осложняется судебными разбирательствами, и находится в оперативном управлении Волгоградского областного краеведческого музея. В планах властей вернуть в универмаг торговлю, тогда как при губернаторе Анатолии Бровко при разрешения вопроса о собственности универмага и его назначении (предполагалось, что за 90 млрд рублей здесь будет создан патриотический центр) из помещений выселили всех предпринимателей. С того времени помещения пустовали, а здание не отапливалось. В текущем году на запуск тепла власти заложили средства в бюджете.

Что касается возведения спорного помещения под арочным проездом ЦУМа, то оно, по мнению прокурора, затронуло фасад памятника и фактически изменило его облик, что подтверждается актом технического состояния объекта культурного наследия от 18 января 2017 года. Суд, при разрешении спора по существу, при этом установил, что согласование в органе охраны памятников не производилось. Кроме того, наличие арочного проезда являлось безусловным требованием к существованию всей периметральной застройки квартала, и его застройка путем превращения в нежилое помещение нарушила данные требования, говорится в решении суда. Поэтому суд отклонил ходатайство стороны ответчика о назначении по делу судебной экспертизы на предмет установления наличия угрозы жизни и здоровью граждан.