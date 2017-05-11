Арбитражный суд Волгоградской области отказал ООО «Стимул» во включении финансовых требований к владельцу завода Борису Изгаршеву на 99 млн рублей. Как сообщает ИА "Высота 102", суд пришел к выводу, что фирма имеет прямое отношение к самому пивовару, поскольку ранее называлась «ООО «Пивоваръ Изгар». Тогда как по прежнему решению аффилированное лицо потребовало возврата долга за поставленный на предприятие в 2013 году солод для варки пива. Но в текущем процессе факт поставки установить не удалось: отсутствуют некоторые товарные накладные и расшифровка подписей. Таким образом, в деле о банкротстве Изгаршева суд фактически опроверг другое решение в пользу «Стимула», принятое в мае 2014 года, о взыскании с владельца завода почти 100 млн рублей.

Аналогичное решение — о невключении требований кредитора — принято на днях в отношении заявления Татьяны Тапилиной, которая и стала инициатором банкротства Бориса Изгаршева. Она пыталась привести в качестве факта неоплаченного пивоваром долга в 700 тысяч рублей (с учетом уточнения требований 478 тысяч), который был установлен в гражданском процессе в Краснооктябрьском районном суде. Однако, посчитали в арбитражном суде, суд общей юрисдикции не выяснил ряд обстоятельств, а именно реально ли имела возможность Тапилина дать в долг Изгаршеву такую сумму, и были ли деньги переданы ответчику.

Напомним, Борис Изгаршев, владелец пивоваренного завода в Ворошиловском районе, был признан несостоятельным в конце 2016 года, введена процедура реализации имущества. Это половина квартиры в 111 кв.м., квартиры в 371 и 155 кв.м., административное здание в 784 кв.м., столовая в 279 кв.м., склад, земельный участок почти 8 тыс.кв.м., старый автотранспорт. Общая сумма долга на момент принятия решения — более 13 млн рублей. В арбитражный суд стали поступать требования других кредиторов. В январе стало известно, что одним из них является Серик Дюсалиев, который ранее был лишен статуса адвоката за обман клиента при производстве уголовного дела.