В волгоградском кардиоцентре проведена уникальная операция





В нейрохирургическом отделении ГБУЗ "ВОККЦ" выполнено уникальное хирургическое лечение функциональной вертебробазилярной недостаточности путем стабилизации шейного отдела позвоночника пациентке, длительно страдающей выраженными головными болями и головокружениями. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе комитета здравоохранения, во время операции впервые в практике нейрохирургической помощи Волгоградской области применена беспроводная навигационная система Pediguard совместно с системой задней стабилизации шейных позвонков Neon3.

Примечательно, что ранее пациентка получала лечение в различных клиниках, включая г. Москву, в том числе в НИИ неврологии, без положительного результата. В течение последних 6 месяцев состояние прогрессивно ухудшалось, усилились головокружения, вплоть до потери сознания.

В процессе обследования в кардиоцентре, включающем Ro-графию шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, дуплексное сканирование позвоночных артерий, МРТ шейного отдела, была выявлена грубая нестабильная кифотическая деформация шейного отдела позвоночника, обусловливающая нарушение гемодинамики в позвоночных артериях при движении в шейном отделе позвоночника и, следовательно, провоцирующая приступы головокружения вплоть до потери сознания.

Пациентка выписана на 7-е сутки после операции.



