Оперштаб Волгоградской области озвучил пугающую статистику по коронавирусу

Общество 07.10.2021 12:56
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07.10.2021 12:56
В Волгоградской области обновлен антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперативного штаба, этот диагноз был подтвержден у 366 человек - это самый высокий показатель за все время пандемии. Больше всего зараженных выявлено в Волжском - 140 человек. Волгоград по суточной заболеваемости находится на втором месте - 112 случаев.
Скончались 25 жителей региона - 13 мужчин и 12 женщин. Самому младшему из них было 56 лет, самому взрослому - 88.
Всего в регионе от COVID-19 умерло 2945 жителей.
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