Общество 03.10.2021 13:34
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03.10.2021 13:34
Автора символики празднования 80-летия годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве выберут по открытому конкурсу. Соответствующий приказ подписал председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Михаил Битюцкий, сообщает ИА «Высота 102».
Потенциальному победителю необходимо разработать в графическом редакторе эмблему – «графический стилизованный образ» празднования юбилея победы в Сталинградской битве, «отражающий суть и индивидуальность, тему празднования». Участвовать в конкурсе могут как юридические, так и физические лица, достигшие совершеннолетия. В течение 20 дней с даты опубликования извещения об объявлении конкурса участники могут представить в комиссию не более трех проектов символики.
Эмблемы должны содержать образ разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, единую идею, тематику и стиль. Каждый проект необходимо сопроводить эмоционально-смысловым описанием. Авторам запрещено использовать, в том числе, фрагменты символики с ранее проведенных мероприятий, изображения свастики, насилия, телесных страданий, дискриминации, нарушать права третьих лиц и действующее законодательство.
Конкурсная комиссия из 11 человек, которую возглавляет Михаил Битюцкий, будет оценивать присланные на электронную почту проекты на соответствие целям конкурса. Критериями также являются оригинальность замысла и художественная выразительность образа, масштабируемость и читаемость, адаптивность, легкость восприятия, понятность, ассоциативность и запоминаемость. Отдельное внимание комиссия уделит соответствию культурным и этическим нормам.
Члены конкурсной комиссии проставят баллы от 1 до 10 каждому допущенному к участию проекту. Победителем признают эскиз, набравший наибольшее количество баллов. Автор победившей эмблемы получит от комитета благодарность с вручением памятной плакетки.
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