В Волгограде дома с банерами вместо крыш пообещали укрыть к новому году





УФАС по заявлению УНО "Региональный фонд капремонта Волгоградской области" внесло в черный список компанию ООО «МЕ», которая в буквальном смысле оставила без крыши над головой жителей многоквартирных домов в поселке Мирный Краснооктябрьского района Волгограда. Компания больше не сможет принимать участие в электронных аукционах в рамках программы капремонта, пояснили ИА "Высота 102" в администрации региона. Также фонд капремонта готовит исковые заявления о взыскании с нерадивого подрядчика более 9 миллионов рублей в качестве штрафа за неисполнение договоров. В сентябре на национальной электронной площадке был размещен аукцион на отбор другой организации на проведение работ в поселке. Новый подрядчик в сжатые сроки должен завершить капитальный ремонт в многострадальном поселке Мирный, в том числе отремонтировать крыши раскрытых четырех домов до конца 2021 года. В настоящее время Фондом принимаются меры в рамках компетенции по возмещению организацией нанесенного жителям ущерба. В случае, если организация уклонится от возмещения ущерба, фонд возместит его и в последующем взыщет убытки с организации.

Напомним, квартиры четырех двухэтажек в поселке Мирный Краснооктябрьского района в сентябре затопило после дождей из-за незаконченного капремонта кровли . В квартирах жильцов случился потоп с вытекающими последствиями. Снятую кровлю в домах прикрыли клеенкой и старыми рекламными банерами. После случившегося ЧП фонд капремонта обязал нерадивую подрядную организаци ю - ООО «МЕ» - в течение трех рабочих дней заключить соглашения о возмещении стоимости ущерба имущества волгоградцев, которые вынуждены жить без крыши, или устранить дефекты собственными силами. Предписание фонда не было исполнено.



