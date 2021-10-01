В переполненном автобусе волгоградцам устроили душиловку





Волгоградцам, которые добираются на работу из южных районов города, сегодня пришлось ехать в автобусе, набитом под завязку. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, один из утренних автобусов №77 в час пик не пришел по обычному расписанию. Перерыв в движении составил около получаса. Этого оказалось достаточным для того, чтобы автобус оказался переполненным пассажирами. «Людей штрафуют за то, что они не одевают маски. А кто будет штрафовать чиновников за это безобразие, которое происходит в общественном транспорте? О какой социальной дистанции можно говорить, если в салоне было не повернуться? Конечно, коронавирус у нас так никогда не закончится», - возмущаются горожане.

Между тем, напомним, в последнее время в Волгограде были сокращены ряд маршрутов, которые обслуживали частники. Городские власти, разрабатывая схемы движения общественного транспорта, уверяли волгоградцев в комфортности поездок в автобусах, троллейбусах и трамваях и минимальных интервалах в движении.

Фото Елены Худаловой.