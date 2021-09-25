Здравоохранение

Два сельских района сравнялись с Волгоградом по заболеваемости COVID-19

Здравоохранение 25.09.2021 14:41
0
25.09.2021 14:41


Заболеваемость коронавирусом в Камышинском и Среднеахтубинском районах такая же, как в Волгограде – 44 зараженных за сутки. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», озвучил сегодня региональный оперативный штаб.
Лидером по заболеваемости COVID-19 по-прежнему остается Волжский – 73 человека. Высокие показатели суточной заболеваемости отмечены еще в четырех районах – Жирновском (25 человек), Котовском (21 человек), Старополтавском (21 человек) и Быковском (11 человек). На остальных территориях суточная заболеваемость составляет менее 10 человек. 
Напомним, что всего за сутки коронавирус был выявлен у 341 жителя региона. Скончались 16 человек – это четверо мужчин и 12 женщин, преимущественно пенсионного возраста.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Здравоохранение
25.09.2021 12:05
Здравоохранение 25.09.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2021 16:48
Здравоохранение 24.09.2021 16:48
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2021 10:55
Здравоохранение 24.09.2021 10:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.09.2021 14:06
Здравоохранение 23.09.2021 14:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.09.2021 07:47
Здравоохранение 17.09.2021 07:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.09.2021 13:42
Здравоохранение 16.09.2021 13:42
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.09.2021 13:01
Здравоохранение 14.09.2021 13:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.09.2021 16:41
Здравоохранение 13.09.2021 16:41
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
13.09.2021 15:30
Здравоохранение 13.09.2021 15:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.09.2021 12:47
Здравоохранение 13.09.2021 12:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.09.2021 13:26
Здравоохранение 11.09.2021 13:26
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.09.2021 11:01
Здравоохранение 10.09.2021 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
08.09.2021 17:01
Здравоохранение 08.09.2021 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
08.09.2021 15:27
Здравоохранение 08.09.2021 15:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.09.2021 20:02
Здравоохранение 06.09.2021 20:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:02
Волгоградский «Ротор» одержал первую домашнюю победу в сезоне над «КАМАЗом»Смотреть фотографии
17:54
Жители «голого» дома в Волгограде кричат о помощиСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области арестовали селянина за поджог родной сестрыСмотреть фотографии
14:41
Два сельских района сравнялись с Волгоградом по заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
13:37
«Привить до 1 ноября»: вирус гриппа пробудился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Под Волгоградом старый мост через Ахтубу закрыли для частного транспортаСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом пошла вверхСмотреть фотографии
11:24
Под Волгоградом ищут подозреваемого в краже денег из банкомата (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:57
Две женщины погибли в улетевшем с дороги автомобиле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
В Волгоградской области массово горят баниСмотреть фотографии
09:26
Российские ученые изучают в Волгограде стоянку неандертальцевСмотреть фотографии
22:11
Пассажирка такси пострадала в жестком ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:02
Митрополит Герман станет Почетным гражданином Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:14
Кладбищенские войны с новой силой накрыли ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Игрока волгоградского «Ротора» прооперировали в МосквеСмотреть фотографии
17:54
ŠKODA RAPID или как купить автомобиль на все случаи жизниСмотреть фотографии
17:05
В маршрутках «Волжский-Волгоград» резко поднимают цены на проездСмотреть фотографии
16:48
Один из ведущих оториноларингологов страны опроверг необходимость оперировать аденоидСмотреть фотографии
16:28
Бешеный домашний кот искусал ребенка в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде эвакуировали режимный корпус СИЗО-1Смотреть фотографии
15:46
Первый зампредседателя гордумы Волгограда отказался от мандатаСмотреть фотографии
14:59
СК озвучил причины смерти начальника отдела Роспотребнадзора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:29
В Волгоградской области ослабляют коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
14:02
Чудотворную икону привезут в Волгоград из УкраиныСмотреть фотографии
13:41
Родительский контроль или как стать экспертом в сфере школьного питанияСмотреть фотографии
13:02
Волгоградская подземка отбивается от предписания УФАССмотреть фотографии
12:22
Волгоградский губернатор пообещал жителям Старой Полтавки резервный источник водыСмотреть фотографии
12:16
На территории МБУ в Волгограде нашли чуму у собакСмотреть фотографии
11:50
Вандалы сломали 118 электросамокатов в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом закроют железнодорожный переезд на три часаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 