Два сельских района сравнялись с Волгоградом по заболеваемости COVID-19





Заболеваемость коронавирусом в Камышинском и Среднеахтубинском районах такая же, как в Волгограде – 44 зараженных за сутки. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», озвучил сегодня региональный оперативный штаб.

Лидером по заболеваемости COVID-19 по-прежнему остается Волжский – 73 человека. Высокие показатели суточной заболеваемости отмечены еще в четырех районах – Жирновском (25 человек), Котовском (21 человек), Старополтавском (21 человек) и Быковском (11 человек). На остальных территориях суточная заболеваемость составляет менее 10 человек.

Напомним, что всего за сутки коронавирус был выявлен у 341 жителя региона. Скончались 16 человек – это четверо мужчин и 12 женщин, преимущественно пенсионного возраста.



