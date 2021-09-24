Общество

В Волгоградской области ослабляют коронавирусные ограничения

Общество 24.09.2021 14:29
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24.09.2021 14:29


В городе Фролово Волгоградской области со вчерашнего дня возобновил работу кинотеатр. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, неделю назад открылся и физкультурно-оздоровительный комплекс. Эти учреждения досуга приостанавливали свою работу с середины августа из-за осложнения ситуации, связанной с распространением коронавируса. Тогда ежедневно заражались коронавирусом в среднем по 10 фроловчан. За последнюю неделю в среднем ежесуточно заболевали ковидом по 4 жителя Фроловского района. При этом в администрации городского округа подчеркнули, что кинотеатр и ФОК будут работать при соблюдении требований Роспотребнадзора, которые предусматривают заполняемость залов до 50%, масочный режим и т.д.
Между тем, по данным федерального оперативного штаба, стало известно еще о 337 новых случаях заражения коронавирусом за 23 сентября. Еще 16 человек скончались за минувшие сутки от этой инфекции. 

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