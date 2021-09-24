На территории МБУ в Волгограде нашли чуму у собак

Общество 24.09.2021 12:16
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24.09.2021 12:16
Карантин по чуме плотоядных животных объявлен на территории пункта передержки безнадзорных животных МБУ «Северное» по адресу проезд Дорожников, 1. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение председателя комитета ветеринарии Волгоградской области Галины Аликовой, карантин продлится 20 дней. В течение этого времени будет запрещено посещение пункта передержки посторонними лицами, ввоз и вывоз животных. Также будут проведены мероприятия по дезинфекции помещений, а персонал обеспечат дополнительной спецодеждой – прорезиненными фартуками и резиновой обувью. За состоянием животных будут следить ветврачи, заболевших переведут в изоляторы, а трупы павших собак уничтожат в соответствии с ветеринарными правилами по утилизации биологических отходов. Карантин могут отменить не ранее, чем через 10 дней после последнего случая выздоровления или падежа животных от чумы и получения отрицательного результата вирусологического исследования
Напомним, недавно разразился скандал, связанный с обнаружением останков собак рядом с территорией МБУ «Северное», где содержат отловленных на улицах животных. Власти тогда заявляли, что захоронения животных нашли на участке, не подведомственном учреждению. Кроме того, сообщалось о начале проверке обстоятельств этого происшествия, но о результатах этой проверки ничего не известно. Знаменитые российские актеры обратились в СК РФ и Генпрокуратуру РФ с требованием разобраться в этой скандальной истории и найти виновных.
Справка. Чума собак (чума плотоядных, болезнь Карре) — острая или подострая контагиозная вирусная болезнь, проявляющаяся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек, поражениями кожи, центральной нервной системы или сочетанием этих признаков. Чума известна со времён одомашнивания собак. Распространена повсеместно.
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