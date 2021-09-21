Волгоградская молодежь размечталась о фонтане и амфитеатре на СХИ





Студенты Волгоградского государственного аграрного университета предложили построить в новом сквере на СХИ фонтан и амфитеатр для выступления творческих коллективов. Свои пожелания они озвучили губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, когда инспектировал обновленный парк, сообщили в администрации Волгоградской области.

На первом этапе благоустройства сквера у СХИ и улицы Казахской мнение местной молодежи власти тоже учитывали. Здесь установили новые скамейки, урны, парковые фигуры, беседку с мультимедийным наполнением и озелененной крышей. Строители отремонтировали лестницы, ведущие к остановке на Второй продольной магистрали, и заменили разбитый асфальт на новую тротуарную плитку. Декоративная подсветка стало связующим звеном с оформлением благоустроенной улицы Казахской, где не так давно появились светодиодные арт-объекты — «одуванчики» из поликомпозита.

«Мы работали в командах, собирались летом, проводили опросы жителей. Мы рады, что идеи поддержали, воплотили в жизнь. Мы видим, что наше мнение небезразлично руководству вуза, города, области. Это важно для нас и очень приятно, — рассказала магистрант Виктория Кошкина. — Надеюсь, что и дальнейшие планы будут реализованы».

По инициативе студентов обновленной территории присвоено имя генерал-майора Василия Андреевича Глазкова — командира 35-й гвардейский стрелковой дивизии, оборонявшей эту территорию осенью 1942 года.