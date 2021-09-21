Общество

Волгоградская молодежь размечталась о фонтане и амфитеатре на СХИ

Общество 21.09.2021 16:50
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21.09.2021 16:50


Студенты Волгоградского государственного аграрного университета предложили построить в новом сквере на СХИ фонтан и амфитеатр для выступления творческих коллективов. Свои пожелания они озвучили губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, когда инспектировал обновленный парк, сообщили в администрации Волгоградской области.
На первом этапе благоустройства сквера у СХИ и улицы Казахской мнение местной молодежи власти тоже учитывали. Здесь установили новые скамейки, урны, парковые фигуры, беседку с мультимедийным наполнением и озелененной крышей. Строители отремонтировали лестницы, ведущие к остановке на Второй продольной магистрали, и заменили разбитый асфальт на новую тротуарную плитку. Декоративная подсветка стало связующим звеном с оформлением благоустроенной улицы Казахской, где не так давно появились светодиодные арт-объекты — «одуванчики» из поликомпозита.
«Мы работали в командах, собирались летом, проводили опросы жителей. Мы рады, что идеи поддержали, воплотили в жизнь. Мы видим, что наше мнение небезразлично руководству вуза, города, области. Это важно для нас и очень приятно, — рассказала магистрант Виктория Кошкина. — Надеюсь, что и дальнейшие планы будут реализованы».
По инициативе студентов обновленной территории присвоено имя генерал-майора Василия Андреевича Глазкова — командира 35-й гвардейский стрелковой дивизии, оборонявшей эту территорию осенью 1942 года.
Напомним, в мае 2021 года губернатор Волгоградской области отклонился от маршрута и провел чиновников по ремонтируемым тротуарам на улице Казахской до 7-й больницы. Служащие почувствовали себя на месте жителей Советского района, которым приходится добираться по пыли и жаре до медучреждения, и поняли, насколько необходимо качественное благоустройство. Глава региона не первый раз прибегает к столь действенным методам. Зимой он заставил подчиненных подняться за собой на 20-й этаж нового дома, чтобы те ощутили, как тяжело жителям тех многоэтажек, где не работают старые лифты.

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